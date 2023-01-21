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Російські окупанти не можуть запустити енергоблоки Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) через брак власних кадрів, а також небажання частини українського персоналу станції співпрацювати із загарбниками.

Про це повідомила Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом".

Зазначається, що росіяни самостійно створили собі проблеми, які тепер не дають змоги їм розпочати експлуатацію окупованої електростанції.

Окупанти самі заблокували доступ на ЗАЕС для близько півтори тисячі працівників станції через їхню відмову отримувати російські паспорти та підписувати договори зі створеною росіянами компанією "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".

Щоб вирішити цю проблему, окупанти намагаються шукати кадри на території Росії. Їх планується розселяти в порожні квартири окупованого Енергодара Запорізької області.

Ще однією проблемою, яка не дозволяє окупантам запустити роботу реакторів, стала деградація спеціалізованого обладнання. Вона була спричинена недотриманням необхідного температурного режиму.
ForUm

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