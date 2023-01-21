Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що рішення про передачу танків Leopard Україні під час засідання контактної групи з оборонної підтримки України на американській базі в німецькому Рамштайні в п'ятницю не було ухвалено, повідомляє польське видання Onet.

"Під час зустрічі ми поговорили з групою з 15 країн, які використовують танки Leopard. Ми хочемо створити коаліцію країн, щоб оснастити Україну цими танками. Жодних рішень не ухвалено, у нас заплановані подальші зустрічі", - повідомив Блащак на пресконференції за підсумками саміту.

Главу Міноборони також запитали про слова новопризначеного міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, який раніше заявляв, що "єдиної думки щодо постачання Leopard немає". Як повідомляє видання, журналісти запитали, які країни були за постачання цих танків Україні і які проти. "Я проведу двосторонні переговори з моїм німецьким колегою і поставлю таке запитання", – запевнив Блащак, пише "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи є сподівання таки поставити ці танки Україні, глава польського оборонного відомства відповів: "Мені здається, що так. Зустрілися міністри оборони з 15 країн, міністр Пісторіус сказав, що є міністром другий день, тому він поки що не в змозі дати висновки, але я переконаний, що побудова цієї коаліції буде успішною".

Видання зазначає, що на засіданні контактної групи у складі 50 країн увага була прикута до Німеччини, оскільки від її згоди залежало, чи Україна отримає танки Leopard.

"Ми говорили про небезпеки російської імперської політики. Можна очікувати чергової атаки на Україну. Я послідовно згадую, що керівництво Кремля намагається відновити імперію зла і вже точно не зупиниться, якщо почне окупувати Україну і захоче піти далі. Ми маємо зробити все, щоб підтримати українців, щоб війна не перекинулася на територію Північноатлантичного альянсу", - наголосив Блащак.