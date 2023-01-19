Через пошкодження інфраструктури та відключення світла найгірше з мобільним зв'язком зараз в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь на пресбрифінгу/

Найгірше з мобільним зв'язком у тих областях, де продовжуються бойові дії. У Донецькій області доступність зв’язку становить 39,3%, у Запорізькій – 47,6%. Луганська область майже вся окупована, і говорити про нормальний мобільний зв'язок там не можна.

Через відключення електроенергії труднощі зі зв'язком зараз в Одеській (67,6%) та Черкаській областях (68,4%).

На решті території країни доступність мобільного зв'язку становить не менше 70% від загальної кількості базових станцій.

Щоб мобільний зв'язок працював без світла, базові станції та всі підсистеми мережі забезпечують резервним живленням.