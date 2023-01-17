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Тіла 44 загиблих вилучено з-під завалів зруйнованого російським ракетним ударом багатоповерхового будинку у м. Дніпро, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Уже 44 загиблі", - написав Філатов у фейсбуці у вівторок о 10:54.

Раніше у вівторок заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що під завалами будинку знайдено тіло загиблої дитини, й кількість жертв сягнула 41.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі 14 січня було підтверджено загибель 40 людей, серед них було троє дітей. Травмовані 79 людей, серед них 16 дітей. У лікарнях перебували 28 постраждалих, 10 із них – у тяжкому стані. 25 мешканців будинку розшукувалися.

У будинку повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено 236, також знищено 25 автомобілів.

Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, причетних до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.
ForUm

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