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Прем'єр-міністр Швеції, яка головує в Раді ЄС, Ульф Крістерссон заявив про пріоритетність підтримки України для країн Євросоюзу та запропонував обговорити можливість використання заморожених на Заході російських активів для відновлення української економіки.

"Наше завдання полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну", - сказав Крістерссон, представляючи у вівторок на сесії Європарламенту у Страсбурзі програму шведського головування.

За його словами, необхідно зробити все можливе, щоб допомогти Україні пов'язати її майбутнє із Європейським Союзом.

"Наша роль як голови ради означає, що ми повинні стежити за тим, щоб Союз зберігав свою економічну, політичну, гуманітарну та військову підтримку України. Наприклад, ми маємо стежити за тим, щоб в Україні тривали реформи на шляху її вступу до ЄС. Це також означає, що ми маємо працювати над рішенням щодо відновлення економічного життя та відновлення України разом з усіма нашими міжнародними партнерами", - сказав Крістерссон.

У зв'язку з цим він нагадав про американський План Маршалла відновлення Європи після Другої світової війни.

"І в цьому зусиллі заморожені російські активи мають бути частиною проблеми, але також і рішення. Я розраховую на дуже поглиблений аналіз того, як демократичний світ зможе об'єднатися, щоб використати ці гроші з метою відновлення частини зруйнованого", - сказав прем'єр-міністр Швеції.
ForUm

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