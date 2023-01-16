У результаті чергової ракетної атаки росіян дефіцит генерації в енергосистемі величезний, будуть використовуватися екстрені відключення, які можуть бути тривалими, повідомив голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти - поки невідомо", - написав він у своєму фейсбуці у неділю ввечері.

Коваленко уточнив, що проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежила обсяги споживання по всій Україні та Києві, зокрема. "Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати", – додав глава YASNO.

"Оператори систем розподілу повинні дотримуватись обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть використовувати екстрені відключення. Але критична інфраструктура має бути заживлена", - зазначив Коваленко.

За його словами, руйнування є значними. "Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", – констатував Коваленко.