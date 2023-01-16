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Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю та передмістю госпіталізовано трьох людей, серед них двоє дітей, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"На місці влучення працюють рятувальники ДСНС, медики та комунальники. Всім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев'яти та п'ятнадцяти років", – написав він у телеграм-каналі в ніч на понеділок.

Куртєв наголосив, що на місці прильоту люди можуть отримати допомогу у комунальних автобусах. "Поруч розгорнуто роботу територіального інформаційного центру", – додав він.

Раніше повідомлялося, що в ніч на понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмістю, є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.
ForUm

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