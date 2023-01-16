Кількість людей, які загинули внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами будинку в Дніпрі, зросла до 35 осіб, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вже майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники витягли з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кілька загиблих. Наразі ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - написав він у телеграм-каналі в понеділок вранці.

Резніченко наголосив, що 39 людей врятовано, 75 – поранено. Серед поранених 14 дітей.

"Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - наголосив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу окупантами будинку у Дніпрі загинуло 30 людей.

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав ракетний обстріл Дніпра "нелюдською агресією Росії" проти мирних жителів, яка не залишиться безкарною.

"Черговий російський ракетний обстріл вчора завдав удару українським містам. Нелюдська агресія Росії націлена безпосередньо на мирних жителів, включно з дітьми. Ці злочини не залишаться безкарними. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - написав Боррель.