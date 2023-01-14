Окупанти готуються до оборони Енергодару, а місцевих жителів збираються використовувати як живий щит, повідомив НАЕК "Енергоатом" у Telegram-каналі.

"Російські окупанти в місті-супутнику ЗАЕС облаштовують казарми та склади боєприпасів у підвалах житлових будинків. Таким чином, прикриваючись енергодарцями, загарбники намагаються убезпечити своїх військових у разі наступу ЗСУ", - йдеться у повідомленні, пише "УНІАН".

Так, повідомляється, що в Енергодарі фіксують непоодинокі випадки, коли військові РФ використовують підвали цивільних приміщень як місця постійної дислокації, облаштовуючи їх навіть ліжками. Йдеться, наприклад, про підвал будівлі, в якій розташоване Управління соціальних програм, по вул. Курчатова, 10. Там зараз мешкають близько 50 окупантів.

"Крім того, загарбники в Енергодарі постійно заносять у підвали житлових будинків якісь великі коробки – ймовірно, зі зброєю чи вибухівкою. Це відбувається в темну пору доби, причому, поки триває "процес", кілька окупантів наглядають за вікнами будинку, щоб убезпечитися від небажаних випадкових очевидців. Подібні "нічні роботи" помітили відразу в кількох житлових будинках п'ятого та сьомого мікрорайонів", - додали в енергокомпанії.

У "Енергоатомі" зазначили, що Збройні сили України не цілитимуть по житлових об'єктах, окупанти саме тому облаштовують в них свої казарми та склади зі зброєю і боєкомплектами: щоб уберегти себе й боєприпаси. Також відомо про велику кількість вибухівки у будівлі вузла зв'язку біля міського виконкому. "Любі енергодарці! Не наражайте себе на небезпеку та уникайте скупчення російських військових, будьте пильними й обережними. ЗСУ вже поруч", - наголосили у компанії.