також у роздiлiНадзвичайні події
Маляр: Росія закидає поле бою людьми, бо не вистачає техніки 17
Данілов: Росія може піти ва-банк 21
Генштаб: Ворог нарощує авіаційне угруповання в Білорусі 20
ЗСУ потопили катер окупантів 79
Майже по всій Україні штормове попередження 40
Маляр: У росії нестача запасів високоточних ракет 19
Окупанти обстріляли ринок в Бериславі 55
Університет Шевченка постраждав від обстрілів 77
Нічними обстрілами пошкодили 11 будинків на Київщині 28
Комунальники подали тепло і воду в усі райони Києва 32
Генштаб: ЗСУ відбили атаки в районі 19 населених пунктів 50
Зеленський: Окупанти хочуть не лишити в Бахмуті жодної цілої стіни 55
Після атаки дронів в Києві є пошкодження інфраструктури 40
Окупанти знову обстріляли Херсон 25
Окупанти відводять війська з двох населених пунктів на Херсонщині 66
В Україну повернули тіла 49 бійців 61
Буданов спрогнозував нову хвилю мобілізації в Росії 174
ЗСУ збили два російські літаки 195

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важка битва за Донбас продовжується.

«Битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу», - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

Він подякував «кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання», пише "Інтерфакс-Україна".

«Я дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман», які мужньо обороняють Бахмут!», - сказав також Зеленський.

За словами Зеленського, у Росії «уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат».

Президент також особливо наголосив на працівниках Служби зовнішньої розвідки України. Тих, хто працює зазвичай зовсім непомітно. І про кого небагато говорять. Але вони реально наближають дуже вагомі рішення партнерів для України, для наших оборонців.», - сказав Зеленський.

«Дякую всьому особовому складу Служби безпеки України, чиї результати в боротьбі зокрема проти колаборантів і диверсантів суспільство бачить.», - сказав він.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

8