Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що командування російських військ не має необхідної кількості технічно готової бойової техніки, тому "закидає" поле бою "людським ресурсом".

"Станом на 10 січня ц.р. у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, діють близько 280 формувань, написала Маляр у Telegram. - Противник здійснює ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ (сил) на території РБ".

За її словами, обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною.

"В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, Кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою", - пише вона.

Маляр повідомляє, що за даними ГУР, Росія посилює угруповання військ на території України.