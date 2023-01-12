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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що командування російських військ не має необхідної кількості технічно готової бойової техніки, тому "закидає" поле бою "людським ресурсом". 

"Станом на 10 січня ц.р. у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, діють близько 280 формувань, написала Маляр у Telegram. - Противник здійснює ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ (сил) на території РБ".

За її словами, обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною.

"В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, Кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою", - пише вона. 

Маляр повідомляє, що за даними ГУР, Росія посилює угруповання військ на території України.
ForUm

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