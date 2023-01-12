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Під виглядом навчань ворог нарощує авіаційне угруповання в Білорусі, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів та використання дронів із території Білорусі, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Під виглядом проведення навчань ворог нарощує авіаційне угруповання у Білорусі. Минулого тижня на аеродром Мачулищі перебазували щонайменше 10 гвинтокрилів типу Мі-8, Мі-24. Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми", - сказав він на брифінгу у Military Media Center у четвер.

Громов заявив, що не виключаються польоти у повітряному просторі Білорусі літаків дальньої авіації країни-агресора.

"З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, використання дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі", - наголосив він.
ForUm

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