Судно російських окупантів, знищене Силами оборони України за минулу добу, є катером, який вдалося потопити біля дніпровського острова Білогрудий між Херсоном і м. Гола Пристань Херсонської області, що залишається під окупацією, повідомляє "Українська правда".

"Це сталося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами", - повідомив у коментарі виданню керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

Раніше у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що минулої доби Сили оборони знищили військове судно РФ. Деталі не уточнювали.