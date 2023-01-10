Судно російських окупантів, знищене Силами оборони України за минулу добу, є катером, який вдалося потопити біля дніпровського острова Білогрудий між Херсоном і м. Гола Пристань Херсонської області, що залишається під окупацією, повідомляє "Українська правда".
"Це сталося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами", - повідомив у коментарі виданню керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Євген Єрін.
Раніше у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що минулої доби Сили оборони знищили військове судно РФ. Деталі не уточнювали.
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