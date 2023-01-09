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Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією про ППО: наразі обговорюється відправка систем протиповітряної оборони спільного виробництва.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Corriere della Sera у суботу.

"Шостий пакет військової допомоги Україні ще на стадії обговорення. Ми обговорюємо з французами моменти вдосконалення допомоги з точки зору відправлення систем ППО, що ґрунтуються на спільних розробках між Римом і Парижем", - сказав міністр.

При цьому Таяні із жалем зазначив, що "навіть перемир'я Путін уклав у внутрішніх цілях та в односторонньому порядку. Ми повинні продовжувати працювати заради миру, але всі ці ознаки не дають нам бути оптимістами. Є деякі міжнародні гравці, такі як Китай, Туреччина та Сполучені Штати. Штати могли б змінити ситуацію на дипломатичному рівні, але реальних проявів відкритості з російського боку поки немає", - сказав він.

Крім того, глава МЗС Італії повідомив про постійні контакти з Вашингтоном у питаннях допомоги Україні.

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ писали про те, що США нібито просять Італію прискорити надання наступного пакета військової допомоги для України і до нього, можливо, увійдуть зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.
ForUm

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