також у роздiлiНадзвичайні події
Окупанти обстріляли ринок в Бериславі 35
Університет Шевченка постраждав від обстрілів 39
Нічними обстрілами пошкодили 11 будинків на Київщині 17
Комунальники подали тепло і воду в усі райони Києва 28
Генштаб: ЗСУ відбили атаки в районі 19 населених пунктів 33
Зеленський: Окупанти хочуть не лишити в Бахмуті жодної цілої стіни 51
Після атаки дронів в Києві є пошкодження інфраструктури 31
Окупанти знову обстріляли Херсон 21
Окупанти відводять війська з двох населених пунктів на Херсонщині 59
В Україну повернули тіла 49 бійців 60
Буданов спрогнозував нову хвилю мобілізації в Росії 171
ЗСУ збили два російські літаки 113
Братчук попередив про високу ймовірність ракетних ударів 47
ГУР: Росія навмисне розповсюджує інформацію про наступ з Білорусі 57
Близько 40% Київщини без світла 47
У Чорне море вперше за кілька діб вийшов на чергування російський ракетоносій 47
Кличко розповів, чи буде евакуація з Києва 185
Лукашенко погрожує Україні повним знищенням 71

РФ частіше застосовуватиме безпілотники через нестачу запасів високоточних ракет, а також шукатиме джерела відновлення ракетного озброєння серед дружніх до неї країн, наголосила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Через вичерпання запасів високоточних ракет агресор здійснюватиме пошук джерел відновлення ракетного озброєння серед дружніх до Кремля країн, а також частіше застосовуватиме ударні/баражуючі БПЛА", - написала вона у телеграм-каналі.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

10