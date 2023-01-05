РФ частіше застосовуватиме безпілотники через нестачу запасів високоточних ракет, а також шукатиме джерела відновлення ракетного озброєння серед дружніх до неї країн, наголосила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Через вичерпання запасів високоточних ракет агресор здійснюватиме пошук джерел відновлення ракетного озброєння серед дружніх до Кремля країн, а також частіше застосовуватиме ударні/баражуючі БПЛА", - написала вона у телеграм-каналі.