На Херсонщині ворог зранку обстріляв ринок у центрі Берислава, відомо про п'ятьох поранених.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«армія рф завдала чергового терористичного удару по Херсонщині. Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава – обстріляли міський ринок», - йдеться у повідомленні.

Імовірно, вогонь вівся з танка зі сторони тимчасово окупованої Каховки.

Наразі відомо про п'ятьох поранених. Троє людей перебувають у тяжкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу.