Унаслідок ракетної атаки 31 грудня пошкоджено будинки Виставкового кампусу Національного університету ім.Тараса Шевченка, для відновлення розпочато збір благодійної допомоги, повідомляєпресслужба університету.

У релізі повідомляється, що 31 грудня 2022 року, внаслідок ракетної атаки значні пошкодження отримали корпуси ННЦ "Інститут біології та медицини" та ННІ високих технологій, факультетів психології, соціології, комп'ютерних наук та кібернетики, радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем, механіко-математичного. та географічного факультетів, кафедри ядерної фізики, кріогенний комплекс фізичного факультету, спорткомплексу, Українського фізико-математичного ліцею та деяких гуртожитків Студмістечка.

Вже сьогодні, 1 січня 2023 року, розпочато роботу з прибирання будівель та території від розбитого скла, закриття вибитих вікон плівкою та фанерою, щоб захистити приміщення та лабораторне обладнання від холоду та опадів.

"Цього разу збитки, завдані падінням ракети, у рази перевищуватимуть ті, яких зазнав Університет під час масованого ракетного обстрілу середмістя Києва 10 жовтня 222 року, коли були ушкоджені будівлі Головного (Червоного) навчального корпусу, ННІ філології (Жовтий корпус), Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, хімічного факультету, а також оранжереї Ботанічного саду імені О. Фоміна", - зазначається у релізі.

Університет дякує всім, хто приєднався до відновлення корпусів, пошкоджених у жовтні. Повідомляється, що завдяки допомозі українського уряду, партнерів із Туреччини, Японії, Південної Кореї та всіх небайдужих і з України, і з усього світу Університет вже оновлює вікна у Червоному та Жовтому корпусах, а також у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича.

"Ми знову звертаємося до всіх наших партнерів та небайдужих із проханням підтримати університет ім.Шевченка у цей складний час. Кожен, хто може приєднатися до відновлення корпусів у Виставковому кампусі, може зробити благодійний внесок", - йдеться у зверненні.

У призначенні платежу необхідно вказати "благодійна допомога на відновлення будівель внаслідок ракетного обстрілу".