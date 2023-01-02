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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність довгострокового плану підтримки України країнами Заходу під час її протистояння з Росією.

"Ми маємо бути готовими до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети - встановлення контролю над Україною", - сказав Столтенберг в інтерв'ю ВВС.

За його словами, успіхи української армії не мають створювати оманливого відчуття швидкої перемоги Києва.

"Українські війська протягом кількох місяців вели контрнаступ, але ми також знаємо, що Росія провела мобілізацію і поповнила лави військових, багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання. Все це говорить про те, що вони готуються до продовження війни і можливої спроби нового наступу", - сказав генсек НАТО

Єнс Столтенберг зазначив, що в ситуації, що склалася, Україна гостро потребує військової підтримки Заходу. "Якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріпив положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми маємо забезпечити Україні підтримку. Зокрема військову підтримку, тому що це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів і визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи", - упевнений Столтенберг.

"Більшість воєн закінчуються мирними переговорами. Швидше за все, також буде і з цією війною. Але ми знаємо, що умови, на яких буде укладено мир для України, повністю залежать від співвідношення сил на полі бою", - сказав генеральний секретар альянсу.

 
ForUm

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