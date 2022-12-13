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Протягом 10 та 11 грудня з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області помічено відведення російських військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу, на херсонському напрямку командування російських окупаційних військ "ротує" окремі підрозділи. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти, заселяються у залишені та примусово "звільнені" місцевими жителями приміщення.

Крім того, ворог продовжує використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних установ на тимчасово окупованій та зайнятій території України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнано під військовий шпиталь. А в місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовуються приміщення дитячого санаторію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для надання медичної допомоги залучається медичний персонал із Російської Федерації.
ForUm

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