Если аккумуляторная батарея под капотом вашего автомобиля внезапно перестала работать, нужно идти в магазин за новой. Ассортимент, который сейчас предлагают магазины аккумуляторов Киева, довольно велик. Но, купить новую батарею — это всего лишь половина дела. Ее надо еще и правильно установить на транспортное средство. И не все автовладельцы могут это сделать самостоятельно.

Давайте рассмотрим особенности монтажа и порядок проведения всех необходимых работ. Первым делом надо подготовить весь инструмент, который может потребоваться для работы. Например, стоит взять: удлинитель, плотные резиновые перчатки, накидные ключи на 13 и 10, вороток, наждачную бумагу.

Для тех, которые не знает, где располагается АКБ, поясним. Откройте капот, и в зависимости от марки вашего автомобиля, источник питания будет расположен слева или справа.

Перед установкой нового аккумулятора старый требуется аккуратно снять. Чтобы избежать поломки электрического оборудования транспортного средства, убедитесь, что ключ из замка зажигания вынут. Оденьте плотные резиновые перчатки, это поможет уберечься от ожога при попадании на кожу рук кислоты, которая находится в электролите. С помощью ключа на 10 открутите «-» клемму, а замет и «+».

Почти на все модели автомобилей снизу аккумуляторная батарея крепится особой пластинкой. Перед снятием ее надо также аккуратно открутить (тут пригодится ключ на 13, вороток и удлинитель). Эта пластина совершенно не оказывает влияния на устойчивость батареи, поэтому многие автовладельцы ее просто заранее снимают.

Когда все откручено, можно приступать к непосредственному демонтажу АКБ. Все клеммы надо тщательно зачистить с помощью наждачной бумаги. Это позволит улучшить контакт нового аккумулятора с бортовой сетью машины.

Теперь можно приступать к установке нового источника питания. Процесс этот должен происходит строго в обратном порядке. Очень важно при подключении соблюдать полярность - сначала подсоединяем «+», потом «-». Если нарушить данный порядок, может возникнуть короткое замыкание в бортовой сети транспортного средства, что приведет к сбою электроники или полному ее выходу из строя.

Если вы все подключили правильно, то все будет работать правильно и аккумулятор сможет заводить мотор в любую, даже холодную, погоду. Но никогда не забывайте: чтобы увеличить срок службы любого автомобильного аккумулятора, необходимо, чтобы стартер и генератор были исправны. Если следить за этим, то батарея прослужит без сбоев 5-6 лет и даже больше.

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