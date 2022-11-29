Українські військові збили два російські літаки на Лисичанському та Бахмутському напрямках 28 листопада.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

"Вчорашній урожайний день, - сказав він. - Тому що давненько літаків не було в наших зведеннях. Маємо збиті Су-24 і Су-25 – це бомбардувальник та штурмовик на східному напрямку. Саме там відбуваються важкі бої. Знаємо, які сталеві дівчата та хлопці там стоять. Російська авіація відповідно теж активізувалася на цьому напрямку... Але ми її трішки применшили".

Він уточнив, що це сталося на Лисичанському та Бахмутському напрямках.