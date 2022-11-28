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У Чорне море вперше за кілька діб вийшов на бойове чергування російський ракетоносій.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону 28 листопада

"Найперше спостереження - це те, що в Чорному морі з'явився за тривалий час - декілька діб не було - ракетоносій на бойовому чергуванні, - сказала вона. - Це надводний ракетоносій, який несе 8 ракет типу "Калібр" на борту".

За її словами, це говорить про те, що підготовка йшла, і відповідно в пунктах базування також є ракетоносії, які споряджені й можуть бути долучені до служби протягом кількох годин".

Гуменюк підкреслила, цілком імовірно, що початок тижня може бути ознаменовано новою ракетною атакою РФ.

Наразі у Чорному морі триває шторм, але ракетоносії можуть здійснювати пуски і за такої погоди.
ForUm

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