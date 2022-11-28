Евакуація зі столиці буде відбуватися не в інші регіони, а у передмістя Києва, уточнив мер Віталій Кличко.

В інтерв’ю "РБК-Україна" він сказав, що не виключає найгірший сценарій.

"Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією, - каже він. - Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси".

Раніше вже повідомлялося про можливу евакуацію людей з Києва, проте без уточнень.

Кличко наголосив, що не йдеться про евакуацію в інші області чи за кордон.

Проте він і не пояснив, чому, за його словами, у передмісті буде краща ситуація з електрикою, ніж у місті – зараз там світло вимикають також, а іноді й частіше, ніж у столиці.