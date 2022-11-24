також у роздiлiНадзвичайні події
Прем’єр-міністр Польщі не проти передати батареї Patriot до України 11
Данілов розповів, скільки у Росії лишилось ракет 24
Синєгубов: Ізюм знищений на 80% 14
Окупанти вдарили по пологовому відділенню: загинуло немовля 11
ISW: Кремль готує напад на Бєлгород під чужим прапором 29
Ігнат: Росія накопичує ракети для нового удару 34
Кличко передав Херсону техніку і будматеріали 10
В ОП пообіцяли, що загального блекауту не буде 13
У Макіївці палає нафтобаза 19
Росіяни обстріляли газовидобувну інфраструктуру 27
Зеленський: Україну допустять до розслідування обставин падіння ракет у Польщі 46
Над Києвом збили чотири ракети та п'ять дронів 22
ISW: Росія сповільнить темпи обстрілів критичної інфраструктури України 62
Окупанти вивели в Чорне море 14 кораблів 45
Киян попередили про зростання тривалості відключень світла 28
Зеленський: На Херсонщині росіяни лишили нові звірства 22
Британська розвідка спрогнозувала хід війни взимку 40
ISW: Російські війска не зможуть зупинити окрилені перемогами ЗСУ 38

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України.

Пряма мова Лукашенка: "Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Важко, тяжко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України... Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності, – це буде знищення України. Треба зупинитися".

Лукашенко також заявив, що під час Другої світової війни загинуло 30 мільйонів осіб (втрати СРСР – ред.), але зараз "ніхто про це і не згадує", а з Німеччиною "готові не просто розмовляти, а співпрацювати і дружити", пише "Українська правда".

Самопроголошений президент упевнений, що так само буде і з відносинами з українцями, а країна-агресор та її сателіти "напевно, зможуть пояснити навіть зараз українському народові, що сталося".

За словами Лукашенка, тему подій в Україні побіжно зачепили на саміті ОДКБ, який відбувся напередодні, але нібито це не було головною темою зустрічі лідерів держав-членів організації.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

11