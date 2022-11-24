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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав гарною ідеєю перемістити батареї Patriot до України для захисту польсько-українського прикордоння.

Про це, як пише "Європейська правда"

Під час пресконференції Моравецького запитали, чи консультувався з ним міністр оборони Маріуш Блащак, який заявив, що попросив Німеччину передати  Patriot в Україну.

Глава уряду відповів, що були розмови про те, як найкраще використати пропозицію Німеччини, щоб "захистити якнайбільшу частину того простору, який перебуває під загрозою".

"Звісно, я вважаю, що пропозиція, яку ми зробили, буде доброю пропозицією, яка захистить цю смугу землі, цей кордон, це західне українсько-польське прикордоння і це східне польсько-українське прикордоння. Ми робимо все, аби запевнити найвищу безпеку, максимум безпеки в цій частині Польщі", - заявив Моравецький.

Він наголосив, що західний кордон України і східний кордон Польщі є "тим самим простором".

"Ми хотіли б, якби цей простір був захищений якнайкраще, щоб бомби і ракети, які падають на Київ, Львів, Івано-Франківськ чи по-старому Станіславів, на Ковель, Рівне, Луцьк, на ці всі міста, щоб вони були захищені. Звідти тікають хвилі біженців до Польщі, і ми боїмося чергової такої хвилі", - заявив Моравецький.
ForUm

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