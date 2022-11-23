також у роздiлiНадзвичайні події
Синєгубов: Ізюм знищений на 80% 13
Окупанти вдарили по пологовому відділенню: загинуло немовля 11
ISW: Кремль готує напад на Бєлгород під чужим прапором 28
Ігнат: Росія накопичує ракети для нового удару 30
Кличко передав Херсону техніку і будматеріали 10
В ОП пообіцяли, що загального блекауту не буде 12
У Макіївці палає нафтобаза 17
Росіяни обстріляли газовидобувну інфраструктуру 25
Зеленський: Україну допустять до розслідування обставин падіння ракет у Польщі 43
Над Києвом збили чотири ракети та п'ять дронів 19
ISW: Росія сповільнить темпи обстрілів критичної інфраструктури України 61
Окупанти вивели в Чорне море 14 кораблів 45
Киян попередили про зростання тривалості відключень світла 28
Зеленський: На Херсонщині росіяни лишили нові звірства 21
Британська розвідка спрогнозувала хід війни взимку 40
ISW: Російські війска не зможуть зупинити окрилені перемогами ЗСУ 37
Україна повернула ще 45 полонених 36
ОП: Росія робить Херсон "містом смерти" 56

Зима в Україні буде складною, у Росії вистачить ракет ще на 3-4 масованих ракетних обстріли, які були 15 листопада, коли окупанти запустили 100 ракет, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, це означає, що потрібно заощаджувати електроенергію.

"Росіяни вдалися до такої ганебної практики, вони нищать інфраструктуру, від якої залежить життя літніх людей, дітей, жінок..., - каже Данілов. - Це каже про те, що у нас буде складна зима, але це не означає, що ми маємо здаватися чи капітулювати. Вони цього не дочекаються".

Данілов розповів, що деяких ракет в окупантів залишилося менш як 10%, є ракети, яких залишилося 18%, але є ракети, "яких, на жаль, страшенно багато на території РФ - це ракети С-300".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

21