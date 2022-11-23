Зима в Україні буде складною, у Росії вистачить ракет ще на 3-4 масованих ракетних обстріли, які були 15 листопада, коли окупанти запустили 100 ракет, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, це означає, що потрібно заощаджувати електроенергію.

"Росіяни вдалися до такої ганебної практики, вони нищать інфраструктуру, від якої залежить життя літніх людей, дітей, жінок..., - каже Данілов. - Це каже про те, що у нас буде складна зима, але це не означає, що ми маємо здаватися чи капітулювати. Вони цього не дочекаються".

Данілов розповів, що деяких ракет в окупантів залишилося менш як 10%, є ракети, яких залишилося 18%, але є ракети, "яких, на жаль, страшенно багато на території РФ - це ракети С-300".