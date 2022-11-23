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У результаті активних бойових дій в місті Ізюмі Харківської області, за попередніми підрахунками, пошкоджено чи знищено 80% будівель.

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що буде вертатися по допомогу до територіальних громад Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини та інших регіонів.

"Розраховуємо на підтримку, на жаль, Ізюм чи не найбільше постраждав від окупантів, місто знищене на 80%. Про це знають всі", - написав він та додав, що окупанти знищили і спецтехніку, яка була на балансі комунальних підприємств Ізюму.

При цьому в місті тривають відновлювальні роботи.

Зокрема, однією з перших почала відновлювати свою роботу "Укрпошта". Тепер до деокупованих громад повернулися відділення банків.
ForUm

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