У ніч на 23 листопада російські загарбники ракетами вдарили по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля. "Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні, - повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. - Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ". Старух додав, що на місці "прильоту" працюють рятувальники.

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