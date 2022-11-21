Росія може продовжити завдавати масованих ракетних ударів по території України, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури, щоб змусити Київ піти на переговори про перемир'я.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, у Росії мало ракет балістичних ракет "Іскандер", проте "Калібри" та Х-101 росіяни продовжують виготовляти. Однак виробництво не може забезпечити їхню достатню кількість, бо це високотехнологічна зброя, пишуть "Українські новини".

"Її не роблять за два дні, потрібно тиждень-два, щоб накопичити якусь кількість і щоб засіки не були порожніми... Тому вони власне й накопичують, щоб у якийсь час вдарити великою кількістю ракет разом із Shahed-136", — заявив Ігнат.

Юрій Ігнат розповів, що масовані ракетні удари ЗС РФ не можуть завдавати щодня. Наразі окупанти накопичують озброєння та підтягують ракети на своїх виробництвах.