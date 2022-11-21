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Київ передав Херсону техніку, продовольчі набори, будівельні матеріали, а також інструменти. 

"З’ясували гострі потреби і передаємо Херсону, зокрема техніку: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто, сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої. А також 11 генераторів ( 2кВт та 5кВт) та медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали", - написав мер столиці Віталій Кличко.

Також у Херсон та в населені пункти, які знаходяться поруч, були передані продукти харчування, серед них "продовольчі набори і по 10 тонн рослинної олії, цукру та крупи".

Крім цього були передані теплий одяг та ковдри, а також будівельний матеріал, інструменти та інвентар.

"Плануємо надати від Києва Херсону і грошову підтримку. Київрада на найближчому засіданні розгляне виділення 50 мільйонів гривень. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації, що постраждали від окупації російськими варварами", - зазначив Кличко.
ForUm

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