Росіяни у четвер, 17 листопада, обстріляли газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України. За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, в результаті ударів декілька об’єктів зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень. Інформацію щодо постраждалих наразі встановлюють, загоряння на об’єктах вже ліквідували працівники ДСНС. "Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки", – додав Чернишов.

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