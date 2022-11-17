також у роздiлiНадзвичайні події
Зеленський: Україну допустять до розслідування обставин падіння ракет у Польщі 10
Над Києвом збили чотири ракети та п'ять дронів 8
ISW: Росія сповільнить темпи обстрілів критичної інфраструктури України 22
Окупанти вивели в Чорне море 14 кораблів 31
Киян попередили про зростання тривалості відключень світла 18
Зеленський: На Херсонщині росіяни лишили нові звірства 13
Британська розвідка спрогнозувала хід війни взимку 19
ISW: Російські війска не зможуть зупинити окрилені перемогами ЗСУ 20
Україна повернула ще 45 полонених 28
ОП: Росія робить Херсон "містом смерти" 40
Минулої доби ЗСУ збили літак Су-25 та п'ять БПЛА 20
Морпіхи з Примор'я гинуть на Донеччині та просять Путіна їх врятувати 175
ЗСУ на півдні знищили три склади боєприпасів ворога 36
Зеленський: У Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій 34
Окупанти почали будувати лінію оборони в Маріуполі 26
НЕК "Укренерго" попередила про аварійні відключення світла 17
ЗСУ накрили підрозділ батальйону "Ахмат" у Лисичанську 93
Міноборони Британії: Росія не здобуде перевагу в повітрі найближчим часом 17

Росіяни у четвер, 17 листопада, обстріляли газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.

За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, в результаті ударів декілька об’єктів зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень.

Інформацію щодо постраждалих наразі встановлюють, загоряння на об’єктах вже ліквідували працівники ДСНС.

"Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки", – додав Чернишов.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

6