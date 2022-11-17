Сили протиповітряної оборони вранці 17 листопада збили над столицею України чотири крилаті ракети та 5 дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed".

Олексій Кулеба повідомив, що "попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних щодо жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється".

Пізніше КМВА повідомила, що над Києвом знищили 4 ракети та 5 БПЛА "Shahed" (попередньо повідомлялося, що два - збиті над Київським водосховищем).

В області прильотів теж немає.



За словами Кулеби, ситуація зі світлом в області залишається складною. За рішенням "Укренерго" в Київській області тривають екстрені відключення електрики. Тривалість вимкнень залежить від безпекової ситуації та швидкості відновлення інфраструктури.



У свою чергу очільник ОВА наголосив, що всі відповідні служби працюють цілодобово та без перерви.