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Сили протиповітряної оборони вранці 17 листопада збили над столицею України чотири крилаті ракети та 5 дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed".

Олексій Кулеба повідомив, що "попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних щодо жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється".

Пізніше КМВА повідомила, що над Києвом знищили 4 ракети та 5 БПЛА "Shahed" (попередньо повідомлялося, що два - збиті над Київським водосховищем).

В області прильотів теж немає. 

За словами Кулеби, ситуація зі світлом в області залишається складною. За рішенням "Укренерго" в Київській області тривають екстрені відключення електрики. Тривалість вимкнень залежить від безпекової ситуації та швидкості відновлення інфраструктури.

У свою чергу очільник ОВА наголосив, що всі відповідні служби працюють цілодобово та без перерви.

 
ForUm

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