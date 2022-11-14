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Тривалість відключень електроенергії в Києві може суттєво зрости. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, тривалість відключень електроенергії побутовим споживачам Києва може зрости через несприятливі погодні умови.

У зимовий період зростає рівень споживання населенням енергії, що негативно позначатиметься на українській енергомережі.

Як зазначає Дмитро Сахарук, обмеження електроспоживання у Києві з настанням холодів можуть посилитися, якщо пропускна спроможність мереж, за якими електроенергія надходить столичним побутовим споживачам, залишиться на такому ж рівні, як зараз."У нас, коли знижуватиметься температура, то споживання зростатиме. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому", - додав Сахарук, анонсуючи можливе збільшення тривалості відключень світла, пишуть "Українські новини".
ForUm

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