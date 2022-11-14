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Канцлер Німеччини Олаф Шольц шкодує про рішення президента Росії Володимира Путіна не брати участь на саміті G20 на Балі. 

Під час перебування у В'єтнамі він сказав журналістам, що був би щасливий, якби російський президент передумав. 

"Було б добре, якби президент Путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями і всією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно, тому його там не буде", - сказав Шольц.На його думку, той не перегляне своє рішення найближчим часом. 

"Я не думаю, що це зміниться в останню секунду. Якщо це станеться, то я буду щасливий", - додав він, пише "УНІАН".

Канцлер знову закликав Путіна вивести війська з України і внести пропозиції, "які сприятимуть миробудівництву".

"Це ні в якому разі не переговори, в яких Росія описує продиктований мир. Швидше, це те, що має стосуватися цілісності і суверенітету України", - підкреслив він.
ForUm

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