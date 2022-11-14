На Херсонщині російська армія залишила після себе такі ж звірства, як і в інших регіонах, сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Слідчими вже задокументовано понад 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових", – сказав він.

Зеленський зазначив, що "триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів", пише "Інтерфакс-Україна".

Він звернувся до місцевих жителів із закликом не забувати, що ситуація все ще небезпечна. "Передусім це міни. На жаль, загинув один із наших саперів, ще четверо зазнали поранень, проводячи розмінування. Прошу всіх херсонців бути дуже обережними й негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети", - сказав він.

За словами президента, у регіоні "буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це понад 100 тис. жителів станом на зараз".

"Повертаємо зв’язок, інтернет, телебачення. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості для постачання електрики й води. Повернемо транспортне сполучення й пошту. Повернемо швидку допомогу і нормальну медицину. Звичайно, вже починається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній", - зазначив він.