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Британська розвідка пояснила, що настання зими серйозно ускладнює умови для військових у польових умовах та буде впливати і на загальну інтенсивність операцій на театрі бойових дій. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 14 листопада.

Як зазначають у ньому, зміна пори року вплине на умови і російської, і української армії: настає період найкоротшого світлового дня та найнижчих температур. 

"Будь-які рішення Генштабу РФ частково будуть обумовлені настанням зими. Світловий день скорочується до менш ніж 9 годин на добу, порівняно з 15-16 у розпал літа. Це означає менше наступальних операцій та більше статичного, оборонного фронту", - зазначають в огляді. 

На рішення у тому числі може впливати доступність приладів нічного бачення. 

Також викликом буде холод, і якщо у військових будуть проблеми з зимовою формою та адаптованими до зими умовами проживання, це зі значною ймовірністю буде закінчуватися для них проблемами зі здоров’ям. На додачу, холод майже удвічі скорочує "золоту годину" для успішного виживання тяжкопоранених.

Дощ, сильний вітер та хуртовини стануть додатковим викликом для військових у польових умовах, і не лише їхнього комфорту та морального стану, але й спроможності доглядати за зброєю, щоб вона працювала без збоїв.
ForUm

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