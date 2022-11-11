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У п'ятницю, 11 листопада, відбувся черговий обмін військовополоненими - в Україну повернулися 45 воїнів Збройних сил України, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Відбувся черговий обмін - вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які в боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників. Ми повернемо додому всіх українців", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Він подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

"Цих воїнів удома чекають діти, ми були на постійному зв'язку з рідними. Дні переживань і безсонні ночі позаду. Усе буде добре", - додав Єрмак.
ForUm

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