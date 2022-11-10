Радник глави Офіса президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія планує перетворити Херсон на руїни обстрілами із лівого берега. Як говориться в повідомленні радника глави Офіса президента України, "РФ хоче зробити Херсон "містом смерті". "Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли", - написав Подоляк.

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