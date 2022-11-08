Минулої доби ЗСУ нанесли 24 авіаудари, вразили 12 наземних і 6 повітряних цілей, повідомили в Генштабі на фейсбук-сторінці.

Зокрема, авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогові 24 удари. Під ураженням опинилися 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, і навіть 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.

Сили оборони, за різними напрямками, збили ворожий літак Су-25, БПЛА "Ланцет-3" та чотири дрони "Орлан-10", пише "Інтерфакс-Україна".

Воїни ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

"Підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині", – наголосили у Генштабі.

Також наголошується, що у м. Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні приміщення, незаконно затримують громадян України.

"У районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань", – констатували українські військові.