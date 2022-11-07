Морпіхи з Примор'я, що воюють на Донеччині, поскаржилися губернатору Олегу Кожем'яко на командування. У їхньому листі йдеться про сотні загиблих та поранених за 4 дні.

Про цей лист-скаргу раніше повідомляли російські пропагандисти, зокрема Олександр Сладков, але конкретних чисел не називали. Текст листа без купюр опублікував Телеграм-канал Grey Zone.

У листі морпіхи зазначають, що за чотири дні втратили "близько 300 осіб убитими, пораненими та зниклими безвісти" під час "незрозумілого наступу" на село Павлівка під Вугледаром у Донецькій області, повідомляє "УНІАН".

Їхні командири – "генерал Мурадов та його корефан-земляк Ахмедов" – спланували наступ, щоб перший "заробив бонуси перед начальником Генштабу" Валерієм Герасимовим, а другий отримав звання Героя Росії. "Їм начхати на все, аби показати себе. Вони людей називають м'ясом", - йдеться у листі.

Втім, наступ росіян не вдався. Українські воїни вдало ліквідовують окупантів. Російські морпіхи просять Кожем'яко звернутись до Путіна з проханням надіслати "незалежну", не пов'язану з міністерством оборони комісію.