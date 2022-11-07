Минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ півдня виконали 147 вогневих завдань, а авіація відпрацювала два результативні вильоти. Про це у понеділок, 7 листопада, повідомляє Оперативне командування Південь.

Зазначається, що були вражені райони зосередження сил та засобів противника у кількох населених пунктах.

Орієнтовні втрати окупантів протягом бойового дня – 14 осіб, три одиниці автобронетехніки, пункт управління БПЛА, а також три склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах. Інші результати ураження дорозвідуються.

Крім того, за уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де було завдано удару по будівлі базування підрозділу окупантів із 200 військових. Там окупанти зазнали суттєвих втрат. Наголошується, що наслідки ворог ретельно приховує, у місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.

У Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знову шантажують техногенною катастрофою щодо можливої ​​руйнації греблі Каховської ГЕС.

Корабельний склад РФ у Чорному морі, як і раніше, складається з трьох кораблів, серед яких жодного ракетоносія.