В Україні з 14 грудня можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без використання пластикових карток. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ, передають "Українськi Новини".

4 листопада Кабінет Міністрів прийняв зміни до постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Відповідно до змін у найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів.

Тобто, буде вибір між отриманням послуг:

виключно онлайн із оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;

чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС.

Таким чином, електронні варіанти документів, тобто, Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних, засобів можуть стати єдиними наявними документами, що дають право керувати транспортними засобами.

Якщо раніше при реєстрації авто або при отриманні посвідчення водія обов’язковим було оформлення бланків цих документів, то від середини грудня можливо буде від бланків зовсім відмовитись.

"Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку Дія не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати", — сказав начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Діджиталізація послуг передбачає, що самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим.

При цьому громадяни зможуть зекономити не сплачуючи за бланкову продукцію.

Усі ці зміни про Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів набудуть чинності 14 грудня 2022 року.