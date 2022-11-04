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Стратегія Путіна зі знищення української енергосистеми виявилася завідомо провальною. Разом з тим ще слід чекати нових ударів до 14-15 листопада - в районі атомних об'єктів.

На сьогодні у Росії всього 13% "Іскандерів", близько 45% запасу авіаційних бомб типу Х-101, Х-55 і 35% "Калібрів", зазначив радник ОП Олексій Арестович в ефірі Юлії Латиніної: "У них на 10 залпів таких ракет залишилося, а далі вже все. Так, можна запустити ці десять залпів, українці позбивають від 60 до 90% в кожному залпі". 

Покласти енергетику не вдасться, підкреслив Арестович. За його словами, навіть війська НАТО в 1999 році з явною перевагою в озброєнні не змогли обрушити промисловість Югославії, де взагалі не було ППО.

Арестович спрогнозував, куди Росія спробує вдарити наступного разу.

"Зауважте, ось вони били по ТЕЦ - не поклали, другий раз - по каскадам ГЕС - не поклали. Наступний удар - кудись по району об'єктів атомної промисловості, найімовірніше по підстанціях, зрозуміло що по АЕС вони бити не будуть", - зазначив радник ОП.

Росіяни реалізують стратегію Путіна не планово, залишаючи Україні час на ремонт і поставки запчастин, пише "УНІАН". 

Арестович вважає, що масовані удари по критичній інфраструктурі Росія буде здійснювати до початку саміту "Великої двадцятки".

"Тобто, вони поєднали планову мету з просідання нашої енергетики з медійним приводом "необхідністю відповісти" за Севастополь. Ви відчуваєте, наскільки це слабка стратегія? Вони навіть планово не можуть реалізувати обвалення нашої енергосистеми. У них настільки обмаль ресурсів, що вони змушені поєднувати це ще з медійними приводами. Це дорога в нікуди і триватиме, за моїми відчуттями, до початку саміту "двадцятки" 15-16 листопада. Їм потрібно надути по-максимуму щоки", - пояснив Арестович.

Жодна військова операція не може реалізуватися з успіхом, коли у тебе в середньому 70% засобів ураження збивається під час кожного залпа, підкреслив Арестович.

"Ти випускаєш на 300 мільйонів ракет, з них на 270 мільйонів збивають. Результати нікчемні. Так, вони вражають енергосистему. Так, ми сидимо без світла 6 годин. Ще зроблять таких 7-10 залпів - ми будемо сидіти без світла 8 годин, але зовсім без світла не залишимося, будемо ще злішими", - сказав він. 
ForUm

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