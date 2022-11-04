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Пробиотики — это живые микроорганизмы, способные приносить пользу здоровью при внутреннем употреблении или местом нанесении. По своей сути они являются комбинацией множества полезных бактерий, которые природным образом обитают в нашем теле. 

Пробиотики могут содержаться в йогурте и других ферментированных продуктах, специальных БАДах и косметических средствах. Врачи часто рекомендуют принимать их вовнутрь для лечения нарушений пищеварения.

Бактерии как часть организма человека

Многие люди уверены, что бактерии и другие микроорганизмы являются потенциально вредными микробами. Но многие из них могут быть полезными для организма. Некоторые бактерии способствуют здоровому перевариванию пищи, другие эффективно борются с болезнетворными клетками, а третьи синтезируют витамины. 

Многие микроорганизмы, которые включают в состав пробиотиков, являются абсолютно такими же, как и те, что естественным образом живут в организме человека, в том числе в кишечнике, на коже, в ротовой полости, на слизистой половых органов и пр., они являются частью микробиома.

Микробиом — это разнообразное сообщество микроорганизмов, которые находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Это не только бактерии, но и грибы (в т.ч. дрожжи), разнообразные вирусы и простейшие. Ученые подтверждают, что микробиом каждого из нас полностью уникален.

Как действуют пробиотики?

Основная функция пробиотиков или хороших микроорганизмов — поддерживать оптимальный баланс микрофлоры, который может нарушаться из-за:

  • разных заболеваний;
  • приема антибиотиков;
  • неправильного питания и нездорового образа жизни.

В каждой из этих ситуаций в организме может увеличиваться количество патогенных или условно-патогенных бактерий. Это приводит к появлению неприятных симптомов и ухудшению общего самочувствия.

В частности, прием антибиотиков нередко приводит к нарушениям в работе пищеварительного тракта, самым распространенным из которых является антибиотик-ассоциированная диарея. 

И некоторые исследования доказывают, что прием пробиотиков при такой терапии снижает вероятность возникновения подобных осложнений. Также пробиотики имеют и другие преимущества для здоровья:

  • способствуют лечению запоров;
  • подавляют воспаление в кишечнике, способствуют лечению язвенного колита и болезни Крона;
  • способствуют улучшению здоровья кожи, лечению акне, экземы и других аналогичных состояний;
  • улучшают течение многих психических расстройств и неврологических нарушений, подавляют тревожность и депрессию;
  • способствуют снижению количества «плохого» холестерина и нормализации артериального давления;
  • помогают нормализовать процессы переваривания пищи и избавиться от лишнего веса.

На этом полезные качества пробиотиков не заканчиваются. Узнать о том, какую еще пользу могут принести такие вещества можно здесь.

Какие выбрать пробиотики для здоровья и отличного самочувствия?

Чтобы ощутить все преимущества для здоровья, лучше купить Пробиотики в виде специализированных биологически активных добавок.

Такие препараты проходят сертификацию и соответствуют всем современным стандартам качества, поэтому они гарантировано поставляют в организм те микроорганизмы, которые числятся в их составе. 

Это могут быть лактобациллы, бифидобактерии и полезные дрожжи — сахаромицеты. Они могут использоваться как по отдельности, так и в комплексе, чтобы эффективно нормализовать состав микробиома.

Подобрать оптимальные пробиотики в каждой конкретной ситуации поможет опытный врач или квалифицированный фармацевт-консультант.

 
ForUm

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