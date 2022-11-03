Здоровая микрофлора кишечника – это баланс полезных бактерий и залог нормального функционирования всего организма, а также иммунной системы. Неправильный образ жизни, частое и неконтролируемое лечение антибиотиками, различные заболевания могут привести к нарушению микрофлоры кишечника.

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Что такое пробиотики и пребиотики

Здоровая сбалансированная микрофлора кишечника состоит из оптимального количества полезных бактерий. Это лакто- и бифидобактерии, которые способствуют перевариванию пищи и защите всего организма от патогенных микробов. В случае, когда баланс нарушается, негативному воздействию подвергаются практически все системы организма.

Нарушение микрофлоры приводит к диспепсическим явлениям (изжоге и отрыжке, дискомфорте и тяжести в животе, метеоризму и тошноте), нарушениях стула, ухудшению внешнего вида, плохому сну, раздражительности и постоянной усталости, уязвимости к различным инфекциям и аллергии.

Причиной нарушения микрофлоры становятся несбалансированное питание, длительные или частые курсы антибактериальных препаратов, постоянные стрессы, воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, прием гормональных препаратов, эндокринные заболевания, глистные инвазии.

Препараты для нормализации микрофлоры кишечника делят на два типа.

Пробиотики – непатогенные живые бактерии, которые есть в организме человека.

Пребиотики – вещества, которые не всасываются в кишечнике, но при этом способствуют размножению полезных микроорганизмов и подавляют патогенные формы бактерий.

К пробиотикам относят такие группы микроорганизмов:

лактобактерии;

бифидобактерии;

непатогенные формы кишечной палочки, энтерококка;

дрожжевые грибки.

К пребиотикам относятся лактулоза и инулин.

Аптечные препараты для нормализации микрофлоры могут состоять из одного вида полезных бактерий или сразу нескольких. Также существуют синбиотические средства, где в составе пробиотик и питательная среда для него.

Когда необходимо принимать препараты для восстановления микрофлоры

Симптомы дисбактериоза кишечника проявляются постепенно, и в некоторых случаях микрофлора восстанавливается самостоятельно. Если же по ряду причин этого не происходит, страдает весь организм, проявляя это в дискомфорте, возникновению авитаминоза, хронической усталости и падении защитных функций иммунной системы. При наличии таких симптомов необходимо обратиться к семейному врачу или гастроэнтерологу и курсом принимать специальные препараты, если он назначит их.