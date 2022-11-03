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За минулу добу Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів "Shahed-136" та  БпЛА "Орлан", повідомили у Генштабі.

За даними Генштаба ЗСУ, наша авіація також завдала по ворогу 21 удар - під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил за добу вдарили по 5 районям зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів та 3 іншим важливим військовим об’єктах противника.
ForUm

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