Запорізька АЕС повністю знеструмлена, через обстріли окупантів 2 листопада було пошкоджено 2 останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Про це повідомляє НАК "Енергоатом".

"Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою, - йдеться в повідомлені. - О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів".

Зараз схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були в гарячому стані, переводяться в холодний стан.

Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

"Через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені", - підкреслили в Енергоатомі.