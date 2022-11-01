Ремонт вытяжки в Киеве

Приготовления пищи приводит к появлению на кухне и распространению по квартире или дому аромата еды. Во время жарки или тушения того или иного блюда появляется копоть, гарь, испарения. Это может негативно отражаться на самочувствии живущих в квартире людей. Копоть и испарения впитываются в мебель, отделку помещения, что приводит к их преждевременному ремонту и замене. Поэтому так важно использовать соответствующую бытовую технику, способную очищать воздух и освежать атмосферу.

Однако через некоторое время вам может понадобиться ремонт вытяжки, стоимость которого значительно ниже, чем покупка новой техники. Доверять эту работу нужно опытным и квалифицированным специалистам, знающим особенности всех моделей.

Преимущества вытяжек и их основные поломки

Сегодня вентиляционная бытовая техника уже не является роскошью – она необходимость.

Преимущества современных моделей:

качественная очистка воздуха посредством фильтров;

тихая работа;

высокий уровень производительность;

несколько режимов работы;

удобная панель управления;

простота монтажа и последующей эксплуатации;

привлекательный дизайн;

приемлемая стоимость.

При возникновении первых признаков неисправности крайне важно доверить ремонт вытяжки на дому действительно квалифицированному специалисту. Он сможет выполнить правильную диагностику, найти истинную причину неисправности и устранить её в кратчайшие сроки.

Распространенные поломки вытяжек

Среди распространенных неисправностей выделяются такие дефекты:

перегорели предохранители;

проблема в работе реле;

сломалась крыльчатка;

вышел из строя двигатель;

перегорела лампа подсветки;

перегорел шнур подачи электричества;

засорился фильтр или канал;

и так далее.

Чтобы понять, какая именно поломка произошла, какие работы необходимо выполнить, нужно пригласить опытного мастера, который знает, как осуществляется ремонт кухонных вытяжек, заказать такие услуги можно на сайте Мастер911.

Сколько стоит ремонт вытяжки в Киеве

Цена на ремонт вытяжки Пирамида или купольной модели другого производителя зависит от нескольких составляющих. В частности, на стоимость услуги оказывают непосредственное влияние:

конструкционные особенности модели;

тип поломки;

необходимости установки/замены запасных частей, детали;

количество затраченного времени.

Если вам нужен вызов мастера, чтобы выполнить замену вентилятора, то в таком случае затраты будут невысокими. Если вам необходимо починить мотор, то стоимость будет гораздо выше, особенно, если мотор придется полностью менять.

Среди наиболее распространенных разновидностей работ, которые выполняют специалисты, делая ремонт вытяжки Cata, Bosch, Shindo, Gorenje или другого производителя, выделяются такие:

перемотка двигателя;

восстановление сенсорной панели;

замена электродвигателя;

замена платы.

Как проходит ремонт вытяжки: примерная схема

Первое, с чего начинает квалифицированный специалист – диагностика. Она проводится бесплатно. Во время диагностики определяется, какая именно часть сломалась, и что стало причиной неисправности.

Далее схема работы следующая:

демонтаж всего оборудования или разборка отдельных узлов;

замена сломавшихся деталей или их ремонт, если он возможен;

сборка;

проверка работоспособности.

Если заказчика всё устраивает, он рассчитывается с мастером.