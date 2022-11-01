З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено понад 1 000 об’єктів медичних закладів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українськi Новини.

"Від початку широкомасштабної війни ворог цілеспрямовано намагається зруйнувати медичну систему в Україні. За 8 місяців рашисти пошкодили понад 1 000 об’єктів медзакладів. 29 цивільних лікарів було вбито і понад 100 зазнали поранень. Яка відповідь МОЗ на цю ганебну агресію проти тих, хто рятує життя? За цей час 94 об’єктів медзакладів відновлено повністю, 203 - частково. Значна кількість лікарів мобілізується до лав ЗСУ. Налагоджена медична евакуація з нашими партнерами з Європи", - сказано в ньому.

Зазначається, що українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обʼємі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому.