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Не зважаючи на величезний тиск у протистоянні з російською агресією, ЗСУ тримаються, перегруповуються, нарощують резерви, зміцнюють оборону і поступово звільняють рідну землю. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у Facebook

"Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості", - пише Залужний. 

За його словами, сьогодні війна йде у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо.

За словами головнокомандувача, лише за день окупанти запустили по цивільних об'єктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БПЛА "Ланцет-3".

 "Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде", - впевнений Залужний.

 
ForUm

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